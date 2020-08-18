Противника Трампа утвердили на выборах

Противником Дональда Трампа от демократов станет Джо Байден Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Утвержден главный конкурент президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах. За президентское кресло поборется Джо Байден, об этом стало известно после окончания второго дня национального съезда демократической партии США.

«Бывший вице-президент Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии в 2020 году после виртуального поименного голосования, которое продемонстрировало географическое и демографическое разнообразие как партии, так и страны», — сообщает CNN. Сообщается также, что Байден и раньше был главным соперником Трампа, но теперь это подтверждается голосованием среди демократов.

Демократическая партия предложила на роль президента опытного государственного служащего, который выведет Штаты из кризиса и позаботится об американских семьях, заявила CNN бывшая кандидатка в губернаторы из штата Джорджия Стейси Абрамс. Она объяснила, что сейчас это необходимо США, поскольку в стране не утихают протесты движения Black lives matter, а также есть угроза экономического коллапса и обрушения всей системы здравоохранения из-за коронавируса.

В декабре 2019 года палата Конгресса высказалась за импичмент Трампа. Его обвиняют в злоупотреблении властью.

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