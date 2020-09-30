Политолог ответил оппозиции на критику многодневных выборов

Система многодневных выборов может быть использована и в будущем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо сохранить многодневную систему выборов, чтобы сделать их «клиентоориентированными», заявил URA.RU политолог Олег Матвейчев. Он добавил, что такая форма голосования применяется в большинстве стран, а критика в ее адрес — это «манипуляции» со стороны оппозиционеров.

«В постиндустриальном мире все изменилось, люди сами выстраивают свою траекторию жизни и хотят, чтобы подстраивались под них. Наши современники говорят: „У нас есть право голосовать на выборах, государство должно нам обеспечить это право, хотим ли мы голосовать электронно, по почте, один или несколько дней“. Системы разных стран начинают реагировать на эти запросы, подстраиваться под избирателя. Сегодня досрочное голосование применяется в большинстве стран», — считает политолог.

К примеру, на выборах президента США более миллиона американцев проголосовали досрочно, на выборах в Генассамблею провинции Нью-Брансуик в Канаде, больше 30% голосов было подано предварительно. В Германии на выборах Бундестага еще в 2013 году 24,3% голосов были получены заранее по почте.

«Предубеждения против досрочных выборов в России, которые распространяются оппозицией, являются чистой воды манипуляцией, — заключил Матвейчев. — Это делается, чтобы запутать людей, которые не знают статистику и не следят за тем, что происходит в мире. Чтобы у обычного россиянина сложилось впечатление: раз только у нас есть какие-то „досрочки“, значит здесь мутят, фальсифицируют и так далее».

Из-за угрозы коронавируса Единый день голосования в сентябре был продлен до трех дней. Позднее Президент Владимир Путин оценил преимущества такой формы голосования. Однако оппозиция призвала отказаться от «трехдневки», к примеру, КПРФ заявляла о невозможности обеспечить работу наблюдателей при таком формате.