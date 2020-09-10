Стала известна главная слабость КПРФ на выборах-2020

Геннадий Зюганов призвал голосовать только в один день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Призыв КПРФ об отказе от трехдневных выборов свидетельствует о том, что партия оказалась не готова к новому формату голосования, считает управляющий директор «Экспертного института социальных исследований» Фирдус Алиев. Во время круглого стола политолог заявил, что политической организации необходимо научиться работать в новых условиях, чтобы выжить.

«КПРФ говорит, что все это [трехдневное голосование] обман, и настоящие коммунисты будут голосовать только в воскресенье. […] Это демонстрация того, что старые партийные структуры не готовы удовлетворить изменяющиеся потребности своих же избирателей, — сказал Алиев. — Эта практика пришла, вероятно избиратель не хочет от нее отказываться. Нужно менять свои алгоритмы партийных действий, нужно менять стратегию. Единый день голосования покажет, какие партии смогли подготовиться, а у кого запала хватит только на последний день».

Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин добавил, что введение трехдневного голосования — это ответ государства на запрос граждан о создании более комфортных условий на выборах: «Плюс, это справедливо. Распределение голосования на несколько дней позволяет значительно поднять явку».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов ответил URA.RU, что несогласие коммунистов с новым форматом голосования связано с тем, что у партии нет такого количества средств, чтобы обеспечить работу наблюдателей на протяжении трех дней.

Центризбирком РФ продлил выборы-2020 до трех дней, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса. 8 сентября Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в соцсетях призвал россиян приходить на избирательные участки только в воскресенье 13 сентября.