На «Первом канале» определили победителя шоу «Голос 60+»

На «Первом канале» объявили победителя третьего сезона проекта «Голос 60+». Главный приз достался 91-летней блокаднице Дине Юдиной из Санкт-Петербурга.
«Дина Юдина — победительница третьего сезона проекта #Голос60+! Поздравляем!», — говорится в сообщении на странице телеканала в Instagram. Наставницей победительницы была певица и композитор Тамара Гвердцители. На сайте проекта сообщается, что Юдина решила участвовать в шоу, чтобы «поднять всем тонус».
В пресс-службе «Первого канала» сообщали, что деньги, полученные в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели. Наставниками третьего сезона шоу, помимо Гвердцители, были Елена Ваенга, Гарик Сукачев, а также Лев Лещенко.
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