02 октября 2020

На «Первом канале» определили победителя шоу «Голос 60+»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дина Юдина стала победителем шоу «Голос 60+» Фото: кадр из выступления Дины Юдиной на «Первом канале»

На «Первом канале» объявили победителя третьего сезона проекта «Голос 60+». Главный приз достался 91-летней блокаднице Дине Юдиной из Санкт-Петербурга.

«Дина Юдина — победительница третьего сезона проекта #Голос60+! Поздравляем!», — говорится в сообщении на странице телеканала в Instagram. Наставницей победительницы была певица и композитор Тамара Гвердцители. На сайте проекта сообщается, что Юдина решила участвовать в шоу, чтобы «поднять всем тонус».

В пресс-службе «Первого канала» сообщали, что деньги, полученные в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели. Наставниками третьего сезона шоу, помимо Гвердцители, были Елена Ваенга, Гарик Сукачев, а также Лев Лещенко.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...