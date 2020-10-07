Британия исказила заявление ОЗХО о болезни Навального

Великобритания исказила заявление Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении блогера Алексея Навального. Но это не меняет курс Лондона на поддержку антироссийских санкций. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
«Великобритания исказила заявление ОЗХО об отравлении Алексея Навального: Лондон ссылается на этот документ и утверждает, что Навальный был отравлен „боевым“ нервно-паралитическим веществом, хотя в тексте ОЗХО нет слова „боевое“», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Рааба. При этом политик, как отмечается, признает, что в выводах ОЗХО содержалось упоминание о боевом веществе, а также говорит, что Лондон поддержит введение санкций против России.
Ранее на сайте ОЗХО появилась информация, что блогера якобы отравили не занесенной в списки запрещенных веществ разновидностью яда. В МИД РФ назвали такой сценарий развития событий заранее придуманным конспирологическим сценарием. Российская сторона, к тому же, неоднократно говорила, что результаты анализов не показали наличие отравляющих веществ в организме пострадавшего.
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