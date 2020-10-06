06 октября 2020

РФ огласит «хронологию закулисных манипуляций» по делу Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Продолжение истории с отравлением Алексея Навального было спланировано заранее, считают в МИД РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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История вокруг якобы произошедшего отравления блогера Алексея Навального получила продолжение по заранее придуманному конспирологическому сценарию. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве, как отмечается, обратили внимание на «вполне предсказуемую оперативность», с которой Берлин «согласился» на публикацию на сайте ОЗХО отчета по итогам исследования биоматериалов А.Навального, полученного накануне.

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«Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — говорится в сообщении министерства.

Москва, в свою очередь, намерена предоставить странам-участникам КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия) «хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля». Еще в МИД подчеркнули, что все многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ, адресованные властям Германии, Франции и Швеции, остались без ответа.

Ранее, как напоминает RT, на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) появилась информация, что Навального якобы отравили не занесенной в списки запрещенных веществ разновидностью яда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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