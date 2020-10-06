В анализах Навального нашли следы незарегистрированного яда

Блогера Алексея Навального отравили не занесенной в списки запрещенных веществ ОЗХО разновидностью отравляющего вещества. Об этом сообщили на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Этот ингибитор холинэстеразы не включен в список по химическим веществам в приложении о химических веществах Конвенции», — говорится в сообщении. Отмечается, что результаты анализа подтверждают: биомаркеры, обнаруженные в образцах крови и мочи Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные токсичным химикатам. По данным ТАСС, они принадлежат группе «Новичок».
Ранее Организация по запрещению химического оружия получила запрос от немецкий властей на оказание технической помощи по ситуации с блогером. Эксперты провели свои исследования в назначенных ОЗХО лабораториях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что врачи берлинской клиники «Шарите» не обнаружили в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ, передает «Национальная служба новостей».
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