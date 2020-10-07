У российских школьников слишком высокая нагрузка по учебе. Об этом заявила журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.
«Русским детям задают очень много домашних заданий», — цитирует РИА «Новости» Лаурен. По ее словам, высокая нагрузка приводит к тому, что родителям в России приходится делать часть заданий за детей.
Лаурен уверена, что в российских школах стремятся «добиться полного контроля» над детьми. При этом учителя пытаются лишить ребенка возможности ошибиться. По словам Лаурен, слишком высокая нагрузка в школах не позволяет школьнику чувствовать радость от обучения.
Журналистка рассказала, что особенно трудным для детей является изготовление поделок из природных материалов. Родители, которые также не справляются с заданием, вынуждены покупать такие поделки у посторонних.
Ранее детский психолог Наталья Наумова посоветовала родителям не перегружать ребенка дополнительными занятиями после школы, передает телеканал 360. По ее словам, у школьника должно оставаться свободное время, чтобы отдохнуть.
Подписывайтесь на URA.RU в