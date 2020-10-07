07 октября 2020

За границей пожалели российских школьников. «Полный контроль»

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Лаурен, родителям в России приходится изготавливать поделки за детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У российских школьников слишком высокая нагрузка по учебе. Об этом заявила журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.

«Русским детям задают очень много домашних заданий», — цитирует РИА «Новости» Лаурен. По ее словам, высокая нагрузка приводит к тому, что родителям в России приходится делать часть заданий за детей.

Лаурен уверена, что в российских школах стремятся «добиться полного контроля» над детьми. При этом учителя пытаются лишить ребенка возможности ошибиться. По словам Лаурен, слишком высокая нагрузка в школах не позволяет школьнику чувствовать радость от обучения.

Журналистка рассказала, что особенно трудным для детей является изготовление поделок из природных материалов. Родители, которые также не справляются с заданием, вынуждены покупать такие поделки у посторонних.

Ранее детский психолог Наталья Наумова посоветовала родителям не перегружать ребенка дополнительными занятиями после школы, передает телеканал 360. По ее словам, у школьника должно оставаться свободное время, чтобы отдохнуть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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