Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании в Дании

На онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании неизвестный поучаствовал от лица Светланы Тихановской. Это оказалось возможно из-за проблем с видеокамерой у штаба Тихановской, сообщается на сайте парламента страны.
«Когда началась встреча, у Светланы Тихановской и ее сотрудников возникли проблемы с камерой на компьютере, и поэтому ее было невозможно увидеть», — говорится в сообщении. Уточняется, что встреча длилась 40 минут, пока не было решено завершить собрание из-за сомнений по Тихановской.
На встрече обсуждали нынешнюю политику Белоруссии и возможность поддержки народа в борьбе за демократию и права человека. Также парламент уточнил, что на встрече не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании. «Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но я, очевидно, обеспокоен злоупотреблением посещаемостью собрания. Это также дает повод для размышлений », — говорит Мартин Лидегаард, председатель Совета по внешней политике.
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