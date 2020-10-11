11 октября 2020

Билл Гейтс напугал российские соцсети словами о вакцине. «Лидер массонов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, вакцина от коронавируса, гам-ковид-вак, прививка от ковид
Победить пандемию COVID сможет только доступная вакцина, заявил Билл Гейтс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что только сверхэффективная и доступная по цене вакцина от коронавируса позволит человечеству вернуться к нормальной жизни. Филантроп отметил, что только так можно победить вирус в общемировом масштабе.

Жители России сразу нашли в словах техномагната скрытый смысл. Постоянные зрители передач режиссера Никиты Михалкова посчитали, что Гейтс снова вознамерился чипировать их и поспешили поделиться бомбической информацией с остальным миром.

В РФ все еще свежо воспоминание о передаче Никиты Михалкова, где кинорежиссер раскрыл «заговор» Билла Гейтса и главы Сбербанка Германа Грефа
Возможно, Гейтс зазомбирует человечество покупать только компьютеры Microsoft
Пытается всех «зазомбировать», но в целом норм мужик
Некоторые обвинили Гейтса в желании заработать. Однако его фонд уже потратил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID
Иногда такие глубокие мысли выражаются таким безграмотным языком: (
Некоторые россияне предлагают отпустить ситуацию и дать разгуляться естественному отбору. А плохой все равно будет Билл Гейтс
Извините, а вы точно врач?

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...