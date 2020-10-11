Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что только сверхэффективная и доступная по цене вакцина от коронавируса позволит человечеству вернуться к нормальной жизни. Филантроп отметил, что только так можно победить вирус в общемировом масштабе.

Жители России сразу нашли в словах техномагната скрытый смысл. Постоянные зрители передач режиссера Никиты Михалкова посчитали, что Гейтс снова вознамерился чипировать их и поспешили поделиться бомбической информацией с остальным миром.

В РФ все еще свежо воспоминание о передаче Никиты Михалкова, где кинорежиссер раскрыл «заговор» Билла Гейтса и главы Сбербанка Германа Грефа

Пытается всех «зазомбировать», но в целом норм мужик

Некоторые обвинили Гейтса в желании заработать. Однако его фонд уже потратил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID