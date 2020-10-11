Победить пандемию COVID сможет только доступная вакцина, заявил Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что только сверхэффективная и доступная по цене вакцина от коронавируса позволит человечеству вернуться к нормальной жизни. Филантроп отметил, что только так можно победить вирус в общемировом масштабе.
Жители России сразу нашли в словах техномагната скрытый смысл. Постоянные зрители передач режиссера Никиты Михалкова посчитали, что Гейтс снова вознамерился чипировать их и поспешили поделиться бомбической информацией с остальным миром.
В РФ все еще свежо воспоминание о передаче Никиты Михалкова, где кинорежиссер раскрыл «заговор» Билла Гейтса и главы Сбербанка Германа Грефа
Возможно, Гейтс зазомбирует человечество покупать только компьютеры Microsoft
Пытается всех «зазомбировать», но в целом норм мужик
Некоторые обвинили Гейтса в желании заработать. Однако его фонд уже потратил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID
Иногда такие глубокие мысли выражаются таким безграмотным языком: (
Некоторые россияне предлагают отпустить ситуацию и дать разгуляться естественному отбору. А плохой все равно будет Билл Гейтс
Извините, а вы точно врач?
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