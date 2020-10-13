13 октября 2020

Политолог объяснил страх Турции перед Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган боится испытывать Россию на прочность, заявил политический эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Евгений Сатановский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сравнил армии России и Турции. Так, по его словам, оборонный бюджет России составляет 48 млрд. Военный бюджет Анкары значительно меньше — 19 млрд.

«У турок 355 тысяч военнослужащих, у нас — более миллиона. У Эрдогана 1 055 самолетов, у нас 4 163. У них 497 вертолетов, у России — 1 522. У Турции 2 622 танка, у нас 12 950», — заявил Сатановский. Он отметил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган боится испытывать Россию на прочность, поскольку понимает, чем может для него обернуться конфликт с Путиным.

«Они нас боятся даже больше исторически. Единственное, кто всерьез бил турков на их собственной территории — это русские. Турция потеряла большую часть своей территории, оставшись на том огрызке, на котором она есть. Для них — это немыслимое унижение», — добавил политолог.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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