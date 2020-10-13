13 октября 2020
12 октября 2020

В мэрию челябинского города пришли с обысками

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, фалейчик андрей
У главы Копейска Андрея Фалейчика изъяли документы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Копейска сотрудники ГУ МВД по Челябинской области провели обыски. Силовиков интересовали документы по покупке детского сада на улице Калинина стоимостью 120 миллионов рублей за счет бюджета.

«Сотрудники полиции 13 октября изъяли документацию, которая касается покупки помещений в жилых домах по улице Калинина для размещения детского сада», — рассказали URA.RU в мэрии Копейска, уточнив, что речь идет о выемке документов. Для получения более подробных комментариев они попросили отправить письменный запрос.

Помещения были приобретены за счет городского бюджета в 2019 году для размещения дополнительных групп детского сада №14. Объекты разместились в домах №11 и 11а по улице Калинина. Мэр Копейска Андрей Фалейчик на звонок URA.RU не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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