В Евросоюзе заявили о согласовании санкций по делу блогера Алексея Навального. Они коснутся пяти человек и одной организации, сообщает брюссельский дипломат, знакомый с ситуацией.
«Я могу подтвердить, что послы достигли договоренности по персональному списку рестрикций за отравление Навального», — приводит ТАСС слова дипломата. Политик пообещал, что фамилии будут названы позже в официальном журнале ЕС.
Россиянам из санкционного списка на год запретят въезд в Европу. Их финансовые активы заморозят во всех странах ЕС. Санкции могут быть продлены, уточнил источник. Глава российского МИД Сергей Лавров уже пообещал зеркальный ответ на санкции со стороны России.
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