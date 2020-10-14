Послы ЕС согласовали черный список по Навальному. В России уже отреагировали

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Пять россиян попали под санкции из-за дела Алексея Навального Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Евросоюзе заявили о согласовании санкций по делу блогера Алексея Навального. Они коснутся пяти человек и одной организации, сообщает брюссельский дипломат, знакомый с ситуацией.

«Я могу подтвердить, что послы достигли договоренности по персональному списку рестрикций за отравление Навального», — приводит ТАСС слова дипломата. Политик пообещал, что фамилии будут названы позже в официальном журнале ЕС.

Россиянам из санкционного списка на год запретят въезд в Европу. Их финансовые активы заморозят во всех странах ЕС. Санкции могут быть продлены, уточнил источник. Глава российского МИД Сергей Лавров уже пообещал зеркальный ответ на санкции со стороны России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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