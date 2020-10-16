Депутат Госдумы Бурматов ввел в заблуждение главу Минприроды

Владимиру Бурматову пожаловалась депутат из Асбеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заявление главы комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова об «экологической катастрофе» в Свердловской области удивило чиновников региона. Его громкое обращение к главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину стало результатом жалобы депутата гордумы Асбеста от КПРФ Натальи Крыловой. Однако ее заявление в свердловском министерстве природных ресурсов не подтверждают.

13 октября на заседании комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов и сообщил о том, что сразу три региона оказались в зоне «экологического бедствия». Речь шла о Сухом Логе, Асбесте и Каменске-Уральском. «Там есть предприятие «Староцементный завод» (входит в компанию «ФОРЭС — прим. ред.), которое своими отходами нанесло ущерб 2,898 млрд рублей от несанкционированного размещения отходов. Я почему к вам обращаюсь? Потому что Росприроднадзор провел проверки в 2019 году и выдал 15 предписаний. Срок исполнения истек еще в феврале. Они не выполнены», — обратился Бурматов к Кобылкину.

Однако министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов заявил URA.RU, что данными о такой ситуации региональное правительство не обладает. «Сколько раз мы там были, не фиксировали таких проблем, которые она описывает», — сказал Кузнецов.

Шумиха вокруг бизнеса «ФОРЭС» и СЦЗ нагнетается Крыловой и ее группой несколько месяцев. Она инициировала обращение местных жителей к власти и передала подписи 167 человек, якобы выступающих против работы «Староцементного завода» (СЦЗ) и компании «Форэс» (копия есть в распоряжении редакции). Проверка выяснила, что часть подписей сфальсифицирована, а 117 человек, оставивших подписи, являются сотрудниками народного предприятия «Знамя», которое создано под патронажем КПРФ. Несколько человек, с которыми удалось связаться, сообщили, что подписывали обращение не против заводов, а отвечали на вопрос: «Кто хочет дышать чистым воздухом?»

«Попытки объявить наши производства и наших партнеров крупнейшими загрязнителями региона не выдерживают критики и не подтверждаются официальной статистикой, замерами специализированных лабораторий. Объемы наших выбросов, доля в общем объеме промышленных выбросов на Среднем Урале несравнимо меньше, чем у гигантов металлургии. Для нас, как и для остальных промышленников, установлены предельные нормативы, мы платим за воздействие на окружающую среду, как этого требует законодательство», — сказано в официальном ответе «Форэс» на запрос URA.RU. Наталья Крылова не ответила на звонок корреспондента.