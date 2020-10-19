Разлив нефтепродуктов произошел из-за разгерметизации неработающего трубопровода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Республике Коми в реке Колве нашли нефтепродукты. В регионе уже введен режим ЧС, сообщили в администрации Усинска, рядом с которым произошла авария.

«Инцидент, связанный с утечкой и попаданием нефтесодержащей жидкости в реку Колва, произошел на Харьягинском месторождении на территории Ненецкого автономного округа. Глава города Николай Токаев подписал распоряжение о введении режима ЧС», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Утечка произошла из-за разгерметизации неработающего трубопровода. О ЧП стало известно при проведении авиационной разведки от границы НАО с Республикой Коми. На поверхности реки была обнаружена радужная пленка. На данный момент установлено уже четыре рубежа боновых заграждений для предотвращения распространения нефти.

Ранее сообщалось о двух экологических происшествиях, которые произошли за одни сутки. В Калмыкии зафиксировали массовую гибель рыб, а в реке Обь на территории Томской области разлились нефтепродукты.