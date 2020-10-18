Разлив нефтепродуктов на Оби произошел из-за столкновения двух барж Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту двух экологических катастроф, произошедших в России за последние сутки. Ведомствам предстоит установить причины массовой гибели рыбы в Калмыкии и выявить виновного в разливе нефти на Оби.

«СК начал проверку сообщений о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии», — цитирует RT представителей пресс-службы Следственного комитета в своем telegram-канале. По информации ведомства, сегодня жители близлежащего района обнаружили на берегу водоема сотни мертвых рыб. Предварительной причиной инцидента называется недостаток кислорода из-за снижения в водохранилище уровня воды.

Прокуратуре, в свою очередь, предстоит установить виновного в разливе нефтепродуктов на Оби в Томской области, произошедшего в результате столкновения двух барж. Инцидент также случился сегодня утром. В настоящее время разлив локализован, идет сбор нефти.

В начале октября на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, местные жители обнаружили множество трупов морских животных. По информации «Национальной службы новостей», генпрокурор РФ потребовал скорейшего расследования причин загрязнения.

В мае этого года в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в местные реки попало около 20 тысяч тонн нефти. В результате расследования были названы четыре возможные версии случившегося, в числе которых воздействие климата, а также недостатки в проектировании станции.