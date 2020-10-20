Ефремов готов заплатить потерпевшим по делу о ДТП по 1 млн рублей

Актер Михаил Ефремов готов выплатить потерпевшим по делу о смертельном ДТП по миллиону рублей. Об этом заявил адвокат артиста Петр Хархорин.
«Готовы прямо сейчас выплатить по 800 тыс. рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей», — передает слова адвоката ТАСС. Он пояснил, что адвокат потерпевших ранее заявил, что смягчающим обстоятельством для Ефремова станет погашение ущерба в размере миллиона рублей каждому из трех потерпевших.
Ефремов совершил смертельное ДТП в июне в центре Москвы. Актер был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Позднее он подавал апелляцию.
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