Ефремов готов заплатить потерпевшим по делу о ДТП по 1 млн рублей

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Спектакль
Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в июне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов готов выплатить потерпевшим по делу о смертельном ДТП по миллиону рублей. Об этом заявил адвокат артиста Петр Хархорин.

«Готовы прямо сейчас выплатить по 800 тыс. рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей», — передает слова адвоката ТАСС. Он пояснил, что адвокат потерпевших ранее заявил, что смягчающим обстоятельством для Ефремова станет погашение ущерба в размере миллиона рублей каждому из трех потерпевших.

Ефремов совершил смертельное ДТП в июне в центре Москвы. Актер был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Позднее он подавал апелляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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