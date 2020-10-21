Россияне смогут менять авиабилеты без комиссии. Условие

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Аэрофлот поменял правила переоформления билетов до 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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«Аэрофлот» разрешит россиянам без дополнительной платы менять билеты на внутренние рейсы. Компания отменила сбор для билетов, купленных с 16 октября, сказано на сайте компании.

«Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям», — приводит заявление компании ТАСС. Обмен билетов осуществляется даже спустя полчаса после вылета рейса.

Ранее скорректировать дату и время перелета можно было только за 2600 рублей. Невозвратные билеты нельзя было поменять ни за какие деньги. «Аэрофлот» в июне уже организовывал расширенные условия переоформления. Тогда они действовали только для билетов, приобретенных со 2 по 30 июня.

20 октября «Аэрофлот» обвинили в контрабанде техники Apple из Америки, пишет телеканал 360. В США по этому делу арестовали восемь человек, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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