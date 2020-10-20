Губернатор Махонин заявил о новых ограничениях из-за коронавируса

В Пермском крае продолжает действовать масочный режим Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял ряд ограничительных мер в связи с ростом заражения коронавирусом. Об этом стало известно по итогам оперштаба, который прошел 21 октября.

С 26 октября многофункциональные центры Пермского края переходят на новый режим работы. Работа центров «Мои Документы» будет проходить только по предварительной записи. При этом готовые документы можно получить в порядке живой очереди, уточняет пресс-служба главы региона.

«По предложению Минкульта поручил проработать вопрос об ограничении работы театров, музеев, библиотек», — сообщил Махонин на личной странице в Instagram. Глава Прикамья также отметил, что в крае будет усилена работа с общественными организациями «для помощи тем, кто находится в группе риска».

Во время заседания правительства Пермского края, которое прошло утром 21 октября, губернатор отметил, что в регионе будет усилена работа единой горячей линии по коронавирусу и ОРВИ. «Эти меры позволят снизить нагрузку на операторов поликлиник. Чтобы снизить риски распространения заболеваемости коронавирусом, в регионе продолжает действовать масочный режим», — отметил Махонин.

На оперштабе также прозвучало, что рост заболеваемости COVID-19 в Пермском крае связан с тем, что пермяки не всегда соблюдают масочный режим. Согласно данным за 21 октября, в регионе зафиксировано 132 новых случая коронавируса. Большинство зараженных проживают в Перми.