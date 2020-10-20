Количество зараженных коронавирусом в крае растет с 5 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский край стоит на пороге введения новых ограничений из-за распространения коронавируса. Начиная с 5 октября, количество заболевших COVID-19 в регионе не снижается. По данным на 21 октября, за прошедшие сутки в крае выявлено 132 новых случая заражения.

«В Пермском крае выявлено 132 новых случаев заражения COVID-19», — информирует оперштаб. Общее число зараженных в крае достигло 11 994.

Вопрос о введении дополнительных ограничений краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом должен рассмотреть сегодня. Ранее в ходе заседания правительства губернатор Дмитрий Махонин отметил, что, в частности, планируется рассмотреть возможность дальнейшей работы театров и кинотеатров.

Сейчас их работа разрешена при условии соблюдения мер эпидбезопасности. В то же время Махонин, заверил, что краевое правительство ставит себе задачу возврата ограничений, которые вводились этой весной, поскольку «от них все устали».