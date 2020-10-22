Ранее Google ограничил просмотр фильма «Беслан» на YouTube Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуация с ограничением просмотров документального фильма «Беслан» на YouTube показала, что в России необходимо урегулировать ответственность зарубежных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства. Как заявил URA.RU председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, работа в этом направлении уже ведется.

Ранее прокурор Москвы подал иск в Таганский районный суд с требованием сделать свободным доступ к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на сервисе YouTube (входит в компанию Google — прим. ред.). В частности, прокурор потребовал отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании. Сегодня состоялось второе судебное заседание по делу. В разговоре с URA.RU заместитель генерального директора ИРИ по правовым вопросам Борис Единин подчеркнул, что это судебное разбирательство носит прецедентный характер.

Как отметил Александр Журавлев, Youtube нарушил действующее российское законодательство в части маркировки контента. «На основании пользовательского соглашения YouTube посчитал, что фильм „Беслан“ предназначен для лиц старше 18 лет — поэтому на него были введены ограничения. Хотя по действующему российскому законодательству и возрастной маркировке фильму не присвоен рейтинг 18+. Прокурор подал иск в защиту общественного интереса», — объяснил эксперт. Борис Единин подчеркнул, что позиция прокурора Москвы обоснована, поскольку ограничение просмотра фильма является безусловным нарушением законодательства и ущемляет права и интересы россиян.

Собеседник агентства отметил, что обычно подобные споры решаются в пользу интернет-платформ, а не их пользователей. Это связано с тем, что в начале работы с платформой пользователей принимает ее правила по умолчанию, хотя они нередко указаны достаточно размыто. «Поэтому необходимо провести изменения в законодательстве, которое было бы направлено на то, чтобы площадки унифицировали правила по работе с пользователями. Тогда при возникновении спорных ситуаций пользователи могли бы решать вопросы с какой-либо интернет-площадкой», — объяснил Журавлев. При этом он подчеркнул, что предложения о соответствующих изменениях в законодательстве уже направлены с Госдуму. Сейчас власти работают над законопроектом.