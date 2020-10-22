Депутатов призвали пользоваться гаджетами вместо бумаги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринская гордума (Курганская область) не может купить бумагу. Письмо об этом получили депутаты. Ранее они выдали премии мэру в размере 442 000 рублей. Информацию URA.RU сообщили инсайдеры.

«[Владимир] Пикалин [спикер гордумы] разослал депутатам информацию о том, что у думы нет средств на приобретение бумаги. Потому документы депутатам на комиссиях и заседании думы на бумажных носителях больше раздаваться не будут», — рассказал инсайдер.

Другой осведомитель информацию подтвердил. Уточнил, что в ближайший месяц депутатов попросили пользоваться смартфонами, планшетами, ноутбуками. «Депутаты остались без документов, т. к. много денег потратили на премии Виктору Ермишкину [главе Шадринска]», — поделился инсайдер.

Получить комментарии председателя думы Пикалина URA.RU не удалось. В приемной не ответили на звонок.

Ранее агентство сообщало, что депутаты проголосовали за выдачу двух премий главе города. Одна — 262 337 рублей 78 копеек за работу в 2019 году. Вторая — 179 676 рублей за информирование граждан об общероссийском дне голосования. Большинство депутатов проголосовало за премии. Против были справедливороссы. «Я проголосовал против. Также против утверждения премий проголосовали мои коллеги, избранные от „Справедливой России“ и депутат от КПРФ, 1 депутат воздержался. Однако, 16 голосами представителей „Единой России“ обе премии были согласованы», — написал депутат Александр Бухаров на своей странице во «ВКонтакте».