Депутаты гордумы также оставили прежним размер вознаграждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Шадринской гордумы проголосовали за выдачу двух премий главе города Виктору Ермишкину. Ранее прокуратура признавала одно из вознаграждений по итогам 2019 года, полученных мэром, незаконным. О решении думы URA.RU рассказали инсайдеры, в мэрии информацию подтвердили.

«Депутаты большинством голосов поддержали вначале изменения в положении об оплате труда главе города. А затем проголосовали за обе премии мэру. При этом они имели полномочия изменить размер премий. Но и этого не было сделано», — отметил источник.

Согласно решению думы, Виктор Ермишкин получит единовременное поощрение в размере 262 337 рублей 78 копеек за счет бюджета города Шадринска (источником является трансфер из областного бюджета на поощрение управленческих команд в 2019 году). При этом документ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2019 года.

Другая премия (единовременное поощрение) в размере 179 676 рублей мэру выписана за информирование граждан об общероссийском дне голосования. Средства были выданы областью в качестве дотаций для поддержания сбалансированности муниципального бюджета.

В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU подтвердили, что депутаты действительно поддержали изменения в положении об оплате труда главе города и утвердили размер премий. Решение большинством голосов было принято на заседании думы.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники прокуратуры потребовали, чтобы были устранены пробелы в положении об оплате труда главы Шадринска. В ходе проверки прокуратура выяснила, что мэр не имел права назначать себе такую премию. Решение должна была принимать дума.