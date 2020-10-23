В Москве медики оставили ветерана Сталинградской битвы в подъезде

Врачи положили каталку с ветераном ВОВ на полу, пишут СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве 97-летней участнице битвы под Сталинградом в день выписки из больницы пришлось провести практически на полу в подъезде около шести часов, поскольку у нее не оказалось ключей от квартиры. При этом, по данным СМИ, женщина еще нуждается в наблюдении специалистов.

Ветеран обратилась к врачам с переломом ноги, но позже выяснилось, что у нее коронавирус. Ее сын не знал, когда выпишут мать. Он потерял с ней связь, так как у нее сел мобильный телефон, а зарядки не оказалось. Когда врачи привезли женщину домой, мужчины не было дома.

«Куда делись ее документы и ключи, пенсионерка не знала. Потому сотрудники социального такси положили ее каталку в подъезде на пол и вызвали сотрудников МЧС, полагая, что те вскроют дверь. Однако, в результате приехали сотрудники полиции, чтобы выяснить, что произошло. <…> ветеран ВОВ пролежала в подъезде 6 часов [до приезда сына]», — сообщает РЕН ТВ. При этом, по данным телеканала, состояние женщины все еще тяжелое.

Соседка пенсионерки, как передает «Пятый канал», заявила, что врачи пытались выписать ее еще до того, как финальный тест на коронавирус показал отрицательный результат. В беседе с врачом больницы ей удалось буквально «уговорить» долечить ветерана.