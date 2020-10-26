В Кремле ответили на русофобское заявление Байдена

Заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о России, как большой угрозе для Штатов, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской федерации, и наша страна позиционируется, как какой-то противник», — рассказал Песков во время своего пресс-колла. Он подчеркнул, что заявление Байдена является ошибочным.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался по поводу внешних проблем для страны. По его словам, самой большой угрозой безопасности Штатов является Россия. Основным конкурентом он назвал Китай.
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