В Кремле ответили на русофобское заявление Байдена

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о том, что Россия позиционируется как противник США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о России, как большой угрозе для Штатов, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской федерации, и наша страна позиционируется, как какой-то противник», — рассказал Песков во время своего пресс-колла. Он подчеркнул, что заявление Байдена является ошибочным.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался по поводу внешних проблем для страны. По его словам, самой большой угрозой безопасности Штатов является Россия. Основным конкурентом он назвал Китай.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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