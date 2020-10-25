Байден назвал Россию главной угрозой для США

Джо Байден считает Китай конкурентом для США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия является самой большой угрозой для США. Об этом заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

«Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия», — сказал Байден. Главным конкурентом США политик назвал Китай.

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что его конкурент на выборах получил 3,5 млн долларов от России через президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отказался комментировать данное заявление, пишет RT. Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак считает, что Трамп обвинил Байдена в получении денег, так как Россия является главным геополитическим противником Америки. По его словам, получение денег в обход социальных каналов может расцениваться, как предательство.