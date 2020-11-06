Путин подписал закон о формировании правительства

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Голосование по изменению конституции уличное. Пермь, ящик для голосования, голосование по поправкам в конституцию
Документ подготовлен в рамках реализации измененной Конституции России Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин подписал новый Федеральный конституционный закон. В нем говорится о порядке формирования правительства РФ, должностных обязанностях членов кабмина, а также о назначении председателя.

«Заместители председателя правительства РФ назначаются на должность президентом РФ после утверждения их кандидатур Государственной думой», — говорится в законе. При этом президент не имеет право отказать в назначении на должность тех людей, чьи кандидатуры утверждены Госдумой.

Министры обороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД будут назначаться главой государства после консультации с Совбезом. Кандидатура премьер-министра выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров — премьер-министром. При этом глава государства имеет право отстранить любого из них впоследствии, пишет RNS.

Данный документ призван заменить собой действующий закон от 1997 года. Он подготовлен в рамках реализации новых положений Конституции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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