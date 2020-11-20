Пациенты с ревматизмом остались без лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, страдающие ревматизмом, не могут купить противовоспалительные лекарства на основе метилпреднизолона (Метипред, Медрол, Метилпреднизолон-натив, Солу-Медрол и др.). Дело в том, что эти препараты стали применять при коронавирусе.

«Около миллиона пациентов с ревматическими заболеваниями, принимают глюкокортикостероиды (подкласс стероидных гормонов). Сейчас эти препараты используют для лечения коронавирусной инфекции, и они фактически пропали из аптек — их очень сложно, а в ряде случаев почти невозможно купить или получить по льготе», — рассказали РБК в центре «Ревмо-COVID».

В центре, который занимается поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии, заявляют, что резкая отмена препарата для больных грозит не только обострением заболевания, но и тяжелыми поражениями внутренних органов. «Я не представляю, как буду смотреть в глаза пациентам и что буду им назначать», — заявила врач-ревматолог клиники Hadassah Medical Moscow Анна Тарасова в разговоре с Forbes.

Метилпреднизолон входит в перечень жизненно важных лекарств, но препарата не оказалось даже в крупных аптечных маркетплейсах и у дистрибьюторов.

Ранее стало известно, что из ассортимента российских аптек пропал препарат «Йодомарин». Специалисты полагают, что спрос на лекарство увеличился среди россиян из-за того, что у них не было возможности летом отдыхать на море. Кроме того дефицит мог возникнуть в связи с проблемами с маркировкой.