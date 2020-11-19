Из российских аптек пропал важный препарат

Несколько аптечных сетей сообщили о дефиците «Йодомарина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из ассортимента российских аптек пропал препарат «Йодомарин» (международное непатентованное наименование калия йодида). Об этом сообщили сразу несколько аптечных сетей.

«По препарату „Йодомарин“ наблюдается вымывание из ассортимента аптек — по причине отсутствия поставок от дистрибьюторов», — рассказал РБК представитель аптечной сети «36,6». В других компаниях отметили, что поставки препарата начнутся в ближайшее время. Дефицит планируется ликвидировать к концу ноября.

По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, спрос на «Йодомарин» увеличился среди россиян из-за того, что у них не было возможности летом отдыхать на море. Он также выразил мнение, что дефицит мог возникнуть в связи с проблемами с маркировкой.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что россияне стали покупать в 15 раз больше лекарств, пишет «Ридус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в некоторых регионах России наблюдается дефицит лекарств. По его словам, правительство РФ принимает меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации в этом вопросе. Эксперты полагают, что в дефиците лекарств в аптеках виновата не маркировка, а то, что фармацевты оказались неготовыми к большому спросу, передает «Дни.ру».