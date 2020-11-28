Власти РФ проведут ревизию пенсионных выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2021 году российских пенсионеров проверят на предмет наличия дополнительных доходов, а также места их жительства. Только в последнем случае это коснется тех, кто получает «северные доплаты» или проживает за границей. Об этом журналистам рассказал доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Выборочная проверка Счетной палаты ранее показала наличие нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. «После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

В первую очередь, говорит Иванова-Швец, начнут проверять наличие дополнительных доходов. Такие проверки направлены на исключения получения на незаконных основаниях надбавок и доплат к пенсии. Они проводятся Федеральной налоговой службой, ПФР и органами защиты.

Затем власти проверят места жительства пенсионеров, получающих повышенные выплаты в северных регионах или получают выплаты по доверенности через другое лицо. В этом случае, к слову, пенсионерам самим придется обратиться в ПФР для подтверждения данных. Кроме того, проверочные мероприятия затронут и тех, кто получает российскую пенсию, но проживает в других странах. Те должны ежегодно обращаться в российское консульство.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — заявила собеседница агентства.