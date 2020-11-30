В основе разрабатываемых вакцин — известные ученым вирусы Фото: Pixabay

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» из научного центра «Вектор» анонсировали создание еще трех аналогичных препаратов. В качестве основы для коронавирусных вакцин будут использоваться другие вирусы: гриппа, кори, а также стоматита.

«Еще три вакцины показали свою перспективность и находятся в разработке», — приводит ТАСС информацию, полученную от пресс-службы центра. Вакцины являются рекомбинатными, а в их основе лежат изученные ранее вирусы гриппа А и кори, а также вирус стоматита.

Ранее стало известно о промежуточных результатах испытаний другой российской вакцины — «Спутник V». По информации «Национальной службы новостей», никто из привитых еще летом добровольцев не заразился коронавирусом.