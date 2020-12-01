Тиктокер набрал более миллиона подписчиков за несколько дней. Ему помогли фальшивые деньги. Видео

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Anar Dreams использует в роликах «билеты банка приколов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Anar Dreams за несколько дней смог собрать более миллиона подписчиков в TikTok. Тиктокер снимает однотипные видео, в которых разбрасывает в окно поддельные денежные купюры.

«Парень снял видос с кучей капусты и набрал миллион подписчиков за пять дней в TikTok», — пишет telegram-канал Yobajur. На ролике блогер открывает холодильник, набитый «деньгами», берет несколько пачек купюр и швыряет их в окно, напевая рождественскую песню.

Видео набрало почти 39 миллионов просмотров и около трех миллионов лайков. Получив такое внимание, тиктокер стал снимать однотипные ролики — в них он продолжает разбрасывать деньги в окно, строит из них башни и разбрасывает по квартире. При этом на одном из видео заметно, что на купюрах написано «билет банка приколов».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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