Блогер Anar Dreams за несколько дней смог собрать более миллиона подписчиков в TikTok. Тиктокер снимает однотипные видео, в которых разбрасывает в окно поддельные денежные купюры.
«Парень снял видос с кучей капусты и набрал миллион подписчиков за пять дней в TikTok», — пишет telegram-канал Yobajur. На ролике блогер открывает холодильник, набитый «деньгами», берет несколько пачек купюр и швыряет их в окно, напевая рождественскую песню.
Видео набрало почти 39 миллионов просмотров и около трех миллионов лайков. Получив такое внимание, тиктокер стал снимать однотипные ролики — в них он продолжает разбрасывать деньги в окно, строит из них башни и разбрасывает по квартире. При этом на одном из видео заметно, что на купюрах написано «билет банка приколов».
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