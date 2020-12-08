Бывшего губернатора Фургала проверяют по новому делу

Экс-чиновника проверяют по делу о мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения. В настоящее время Следственный комитет проверяет причастность экс-чиновника к мошенничеству.

«Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере на предприятии „Амурсталь“, совладельцем которого является супруга Сергея Фургала», — рассказал газете «Коммерсант» запред Следственного комитета РФ Ростислав Рассохов. По его словам, в рамках данного уголовного дела уже арестованы трое подозреваемых, двое из которых являются депутатами Гордумы Комсомольска-на-Амуре — они ранее управляли предприятием. В настоящее время следователи проверяют причастность к преступлению самого Фургала.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле этого года по подозрению в организации убийств двух бизнесменов в 2000-х годах. В конце ноября, по информации РАПСИ , Басманный суд Москвы продлил Сергею Фургалу срок ареста до 9 марта следующего года. По словам Рассохова, расследование дела об убийствах находится в завершающей стадии. В ближайшее время бывшему чиновнику предъявят обвинения.