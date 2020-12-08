08 декабря 2020

Бывшего губернатора Фургала проверяют по новому делу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Экс-чиновника проверяют по делу о мошенничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу могут предъявить новые обвинения. В настоящее время Следственный комитет проверяет причастность экс-чиновника к мошенничеству.

«Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере на предприятии „Амурсталь“, совладельцем которого является супруга Сергея Фургала», — рассказал газете «Коммерсант» запред Следственного комитета РФ Ростислав Рассохов. По его словам, в рамках данного уголовного дела уже арестованы трое подозреваемых, двое из которых являются депутатами Гордумы Комсомольска-на-Амуре — они ранее управляли предприятием. В настоящее время следователи проверяют причастность к преступлению самого Фургала.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле этого года по подозрению в организации убийств двух бизнесменов в 2000-х годах. В конце ноября, по информации РАПСИ, Басманный суд Москвы продлил Сергею Фургалу срок ареста до 9 марта следующего года. По словам Рассохова, расследование дела об убийствах находится в завершающей стадии. В ближайшее время бывшему чиновнику предъявят обвинения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...