Коронавирус предложили лечить антидепрессантами

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Флувоксамин может быть эффективен в борьбе с COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В лечении легких форм коронавируса может помочь антидепрессант флувоксамин. Об этом сообщили ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Специалисты задействовали в исследовании 152 человека. «80 человек получили флувоксамин, 72 — плацебо. В первой группе после 15 дней приема препарата ни у одного из больных не ухудшилось состояние», — пишет РБК со ссылкой на исследование. При этом у ряда пациентов из второй группы начались осложнения от COVID, в результате четверо попали в больницу, одного подключили к аппарату ИВЛ.

У тех, кто принял флувоксамин, не возникло серьезных проблем с легкими. В ближайшие несколько недель ученые планируют начать более масштабное исследование препарата.

Ранее терапевт Лариса Алексеева рекомендовала не собирать дома аптечку со средствами от коронавируса, передает телеканал 360. Медик отметила, что у всех вирус вызывает разные осложнения, из-за чего в каждом случае требуются разные препараты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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