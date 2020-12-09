Коронавирус предложили лечить антидепрессантами

В лечении легких форм коронавируса может помочь антидепрессант флувоксамин. Об этом сообщили ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Специалисты задействовали в исследовании 152 человека. «80 человек получили флувоксамин, 72 — плацебо. В первой группе после 15 дней приема препарата ни у одного из больных не ухудшилось состояние», — пишет РБК со ссылкой на исследование. При этом у ряда пациентов из второй группы начались осложнения от COVID, в результате четверо попали в больницу, одного подключили к аппарату ИВЛ.
У тех, кто принял флувоксамин, не возникло серьезных проблем с легкими. В ближайшие несколько недель ученые планируют начать более масштабное исследование препарата.
Ранее терапевт Лариса Алексеева рекомендовала не собирать дома аптечку со средствами от коронавируса, передает телеканал 360. Медик отметила, что у всех вирус вызывает разные осложнения, из-за чего в каждом случае требуются разные препараты.
Подписывайтесь на URA.RU в