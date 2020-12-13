Выявлена особенность иммунитета, усложняющая течение коронавируса

Ученые обнаружили у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая приводит к тому, что вырабатываемые антитела не атакуют вирусные частицы, а нацеливаются на организм человека. «Неправильные» антитела поражают ткани, органы, а также, непосредственно, саму иммунную систему.
«Так называемые аутоантитела блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм носителя инфекции: от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта», -приводят наблюдения ученые из Йельского университета, их цитирует The Guardian.
Исследователи поясняют, что утоантитела имеют неправильную форму, поэтому они ошибочно связываются с белками, которые находятся на клетках человека. Они также отметили, что у некоторых пациентов «неправильные» антитела уже были к моменту заражения, у других они появились в ходе болезни. Интересная особенность: у заболевших коронавирусом утоантител оказалось на порядок больше, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой. При этом больные гораздо хуже переносят коронавирус.
Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина в беседе с Nation News заявила, что стойкость иммунитета от коронавируса зависит от мутаций вируса в будущем. Она отметила, что ученые слишком мало наблюдают этот вирус, чтобы делать какие-то выводы о его дальнейшем поведении.