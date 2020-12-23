Биолог предупредил об опасности выписки больных коронавирусом

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Биолог назвала лекарства, способствующие мутации COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Некоторые лекарства могут способствовать мутации вируса COVID-19 и поэтому больных, прошедших такое лечение нельзя выписывать до полного выздоровления, даже если угроза жизни миновала. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Речь идет о применении таких антивирусных препаратах, как фавипиравир или лечении конвалесцентой плазмой. «Слабые штаммы терапия уничтожит, но сильные могут выжить и выписанный больной сам того не подозревая, будет распространять вирус», — приводит РИА «Новости» слова Барановой.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков сообщил URA.RU, что COVID-19 может мутировать настолько, придется создавать новую вакцину, поскольку прежняя окажется бесполезна. Однако этот сценарий маловероятен, уточнил ученый, поскольку существует клеточный иммунитет, который направлен на другие участки вируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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