Биолог предупредил об опасности выписки больных коронавирусом

Биолог назвала лекарства, способствующие мутации COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые лекарства могут способствовать мутации вируса COVID-19 и поэтому больных, прошедших такое лечение нельзя выписывать до полного выздоровления, даже если угроза жизни миновала. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Речь идет о применении таких антивирусных препаратах, как фавипиравир или лечении конвалесцентой плазмой. «Слабые штаммы терапия уничтожит, но сильные могут выжить и выписанный больной сам того не подозревая, будет распространять вирус», — приводит РИА «Новости» слова Барановой.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков сообщил URA.RU, что COVID-19 может мутировать настолько, придется создавать новую вакцину, поскольку прежняя окажется бесполезна. Однако этот сценарий маловероятен, уточнил ученый, поскольку существует клеточный иммунитет, который направлен на другие участки вируса.