Ученый раскрыл, как мутации коронавируса скажутся на вакцине

Пока неизвестно, как долго будет действовать вакцина от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может мутировать таким образом, что вакцину от COVID-19 придется изменить. Такой теорией с корреспондентом URA.RU поделился заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

«Теоретически возможно, что появится какой-то вариант, который плохо будет подавляться антителами и тогда придется делать модификацию вакцины и прививаться заново», — объяснил Чумаков. Он подчеркнул, что данный сценарий маловероятен, так как существует клеточный иммунитет, который направлен на другие участки вируса. Также специалист отметил, что до сих пор точно неизвестно, как долго будет держаться иммунитет после вакцинации. Заведующий лабораторией считает, что заявленный срок в два года действительно будет работать, а дальше будет известно только по истечению этих лет.

Чумаков поделился мнением, что паника в Англии из-за мутации коронавируса никак не может быть объяснена, так как таких вирус и его вариантов было много и все они реагируют на антитела и вакцину. Пока нет данных, которые бы подтвердили, что мутации могут привести к изменению эпидемиологической ситуации, сказал специалист.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал URA.RU, что существуют доказательства того, что в геноме вируса происходят определенные изменения, которые позволяют ему не нейтрализоваться моноклинальными антителами (искусственное антитело, настроенное против одного конкретного участка белка вируса). По его словам, встречается довольно много мутаций, в том числе и в очень важном месте коронавируса. «Это рецептор, связывающий домен. Это то, против чего в основном настроены разработанные и разрабатываемые вакцины», — объяснил специалист. Он считает, что существует надежда, что все мутации касаются несущественных изменений для биологии вируса.

Согласно исследованию специалисты Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями, порядка 10% всех протестированных в Дании на COVID-19 пациентов являются носителями мутировавшего вируса, который в меньшей степени поддается воздействию вакцины. Такая его вариация впервые была выявлена еще в мае в Румынии, после чего распространился в Ирландии, Чехии и Швейцарии. Также сообщалось о новом штамме коронавируса в Великобритании. В Лондоне объявлено о введении максимального уровня ограничений, передает агентство Nation News.