Совет Федерации согласился ужесточить закон о митингах

В закон о митингах добавили новые, ужесточающие его, пункты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Совете Федерации одобрили ужесточение закона о митингах. Решение было принято на пленарном заседании совета.

«Суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом», — сообщают в Совфеде. Также митингом признается массовое передвижение граждан с целью формирования мнения или выдвижения требований.

Согласно новому закону, митинги не могут финансировать лица из-за рубежа, анонимно или через иностранных агентов, пишет агентство Nation news. Запрещено митинговать около зданий спецслужб, возможна отмена митингов при угрозе ЧС. Также журналисты, которые освещают демонстрации, теперь не смогут принимать в них участие.

9 декабря были введены новые запреты на проведение митингов. Их приняла Госдума.