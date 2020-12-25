Совет Федерации согласился ужесточить закон о митингах

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Несанкционированная акция в поддержку избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровск, шествие, митинг, фургал сергей портрет, флаг хабаровского края
В закон о митингах добавили новые, ужесточающие его, пункты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Совете Федерации одобрили ужесточение закона о митингах. Решение было принято на пленарном заседании совета.

«Суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом», — сообщают в Совфеде. Также митингом признается массовое передвижение граждан с целью формирования мнения или выдвижения требований.

Согласно новому закону, митинги не могут финансировать лица из-за рубежа, анонимно или через иностранных агентов, пишет агентство Nation news. Запрещено митинговать около зданий спецслужб, возможна отмена митингов при угрозе ЧС. Также журналисты, которые освещают демонстрации, теперь не смогут принимать в них участие.

9 декабря были введены новые запреты на проведение митингов. Их приняла Госдума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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