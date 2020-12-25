Совет Федерации согласился ужесточить закон о митингах

В Совете Федерации одобрили ужесточение закона о митингах. Решение было принято на пленарном заседании совета.
«Суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом», — сообщают в Совфеде. Также митингом признается массовое передвижение граждан с целью формирования мнения или выдвижения требований.
Согласно новому закону, митинги не могут финансировать лица из-за рубежа, анонимно или через иностранных агентов, пишет агентство Nation news. Запрещено митинговать около зданий спецслужб, возможна отмена митингов при угрозе ЧС. Также журналисты, которые освещают демонстрации, теперь не смогут принимать в них участие.
9 декабря были введены новые запреты на проведение митингов. Их приняла Госдума.
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