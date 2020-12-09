Госдума ввела новые запреты для проведения митингов

В России запретят проводить митинги у зданий экстренных служб и финансировать такие мероприятия из-за рубежа. Соответствующие законопроекты приняты в Госдуме.
«В целях создания условий для выполнения экстренными службами своих функций законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям, занимаемым службами», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа. Предлагается внести изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Законопроект также предусматривает ужесточение правил работы СМИ на митингах. Журналистам хотят запретить «непосредственное участие» в массовых мероприятиях. Кроме того, предлагаемые поправки позволят отменять митинги в случае угрозы теракта или ЧС в конкретном месте или в конкретный день.
Другой законопроект запрещает финансировать митинги из-за рубежа. «Вводится запрет на финансирование мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами, а также иноагентами», — передает ТАСС. Также законопроект запретит финансирование митингов анонимными жертвователями, россиянами младше 16 лет и юрлицами, зарегистрированными менее чем за год до дня перечисления денег.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за неповиновение силовикам во время митингов. Максимальные штрафы предлагается увеличить с пяти до 20 тысяч рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в