В Кургане авторитеты нарушат новогодний указ губернатора

Криминальные лидеры Кургана готовятся встречать Новый год не дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидеры криминального мира Панча, Мага и Белый, поделившие сферы влияния в Кургане, нарушат запрет по празднованию Нового года в ресторане. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из околокриминального сообщества.

«Курганский предприниматель, который занимается цветочным бизнесом, и общается с авторитетами, арендовал на новогоднюю ночь один из ресторанов. Туда могут прийти Мага, Панча и Белый. Посторонних там не будет», — считает инсайдер. При этом он отказался раскрывать название ресторана, готового нарушить запрет на работу в новогоднюю ночь.

Другой осведомитель поделился информацией, что экс-смотрящий Евгений Петров (по кличке Петренок) не присоединится к авторитетам. «Он последние годы встречает Новый год с семей. Раньше веселые вечеринки были в съемных коттеджах», — отметил источник.

Александр П. (Панча) привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками (ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»). Возглавляет группу лиц, которые зарабатывают на грабежах. Магомед Т. (Мага) занимается крышеванием, в том числе рынков. Александр Б. (Белый) контактирует с коммерсантами. Мага и Белый не судимы, как и прежний смотрящий Евгений Петров.

В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU прокомментировали, что полицейские постоянно проверяют работу ресторанов. Новогодняя ночь не будет исключением. На нарушителей запрета, введенного оперштабом по борьбе с коронавирусом, будут составлены административные протоколы. Владельцам заведений (юрлицам) грозит штраф — от ста до трёхсот тысяч рублей.