В Курганской области три заведения общепита работали по ночам. Оперштаб запретил ресторанам, барам и кафе оказывать услуги позднее 23:00. Заведениям грозит штраф. Информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.
«В октябре оперативным штабом ограничено до 23:00 часов время работы ресторанов, кафе, столовых, баров и иных объектов общественного питания. На сегодняшний день нарушения данного запрета выявлены полицейскими в трёх объектах на территории Кургана, Шадринска и Шумихи», — говорится в информации. Владельцы этих заведений будут привлечены к административной ответственности (ст. 20.6.1 КоАП РФ).
Полицейские также проверили, как в ресторанах, барах и кальянных соблюдается запрет на курения кальянов. В регионе он действует с мая. В сентябре—октябре сотрудники полиции выявили десять фактов нарушения запрета.
«В минувшую пятницу в отношении владельцев двух кальянных на территории областного центра возбуждены административные производства по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“. В этих заведениях, несмотря на ограничительные меры, продолжали оказывать услуги по предоставлению помещений для курения кальянов», — отметили в областном УМВД. Владельцам заведений (юрлицам) грозит штраф — от ста до трёхсот тысяч рублей.
В Курганской области из-за ухудшения коронавирусной обстановки в октябре для людей старше 65 лет власти ввели обязательную самоизоляцию, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. В Курганской области 29 октября подтвердились 80 новых случаев заражения коронавирусом.
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