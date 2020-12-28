В Госдуме призвали ввести прямые выплаты населению

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Показатели бедности в РФ неправдивые из-за низкого прожиточного минимума, отметил Сергей Миронов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России нужно сфокусироваться на прямых выплатах населению для борьбы с бедностью. С таким заявлением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«На борьбу с бедностью государство выделило более 15 трлн рублей до 2024 года. Треть этой суммы расходуется на мероприятия, которые не ведут к достижению этой цели. Подозреваю, что эти средства оседают в институтах развития, и будет гораздо больше пользы, если они пойдут на прямые адресные выплаты малоимущим. Надо провести ревизию этих программ и сфокусироваться на прямых выплатах населению», — приводит слова Миронова пресс-служба СР.

Уровень бедности в РФ существенно занижен из-за низкого прожиточного минимума, считает Миронов. Из-за этого государству нужно выплачивать деньги населению напрямую, не инвестирую их в фонды развития, добавил политик.

Ранее Миронов предложил выплатить россиянам 13-ю пенсию, зарплату и стипендию. Это поможет стимулировать рост экономики, считает он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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