В Госдуме призвали ввести прямые выплаты населению

В России нужно сфокусироваться на прямых выплатах населению для борьбы с бедностью. С таким заявлением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«На борьбу с бедностью государство выделило более 15 трлн рублей до 2024 года. Треть этой суммы расходуется на мероприятия, которые не ведут к достижению этой цели. Подозреваю, что эти средства оседают в институтах развития, и будет гораздо больше пользы, если они пойдут на прямые адресные выплаты малоимущим. Надо провести ревизию этих программ и сфокусироваться на прямых выплатах населению», — приводит слова Миронова пресс-служба СР.
Уровень бедности в РФ существенно занижен из-за низкого прожиточного минимума, считает Миронов. Из-за этого государству нужно выплачивать деньги населению напрямую, не инвестирую их в фонды развития, добавил политик.
Ранее Миронов предложил выплатить россиянам 13-ю пенсию, зарплату и стипендию. Это поможет стимулировать рост экономики, считает он.
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