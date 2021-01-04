Спецслужбы Украины опасаются потери еще одного региона

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Захваченный ополчением ДНР Национальный банк Украины, боец, маски-шоу, ополченец, национальный банк украины
Спецслужбы Украины подозревают граждан страны в сепаратизме Фото: Карина Ванеш © URA.RU
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Война на Украине

Служба безопасности Украины проводит расследование в отношении жителя Закарпатской области, который мог призывать к отделению региона от страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СБУ.

«Киберспециалисты службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призвал к отделению территорий нашего государства», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в Facebook. Отмечается, что подозреваемый создал несколько аккаунтов в соцсетях, через которые агитировал украинцев к отделению Закарпатской области.

Специалисты, проводившие лингвистическую экспертизу по этому делу, уже подтвердили факт злого умысла украинца. Эксперты считают, что он призывал сограждан к сепаратизму.

Ранее сотрудники Службы внешней разведки Украины сообщили, что российские вооруженные силы планируют вторгнуться в Херсонскую область. В ведомстве считают, что российские военные таким способом будут решать вопрос водоснабжения Крыма. До этого российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Херсон, Николаев, Запорожье и Одесса могут покинуть состав Украины вслед за Донбассом, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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