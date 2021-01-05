Минтруда РФ изменило систему выплат пособий на детей

Новые правила помогут достичь доходов размером с прожиточный минимум даже самым бедным семьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Министерстве труда России ввели новые правила определения размеров пособий на детей от трех до семи лет. Сумма будет зависеть от доходов семьи, заявил глава ведомства Антон Котяков в ходе прямой трансляции совещания по соцвопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр напомнил, что сейчас пособия платятся в размере половины регионального прожиточного минимума. «Если такая ежемесячная выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка», — говорит Котяков.

На третьем этапе семье заплатят уже целый прожиточный минимум. Так могут сделать, если после предыдущих мер среднедушевой доход не поднялся до необходимого минимума. Минтруда также обнаружило, что количество людей, нуждающихся в деньгах намного больше, чем число тех, кто их получает. Граждане могут подать заявление на повышение выплаты с 1 апреля.

Однако семьям, где дети старше семи лет, даже если они бедные, выплаты выдавать не будут. Причины объяснили депутаты Госдумы. На выплату пособий для семей с детьми уже выделено 10 миллиардов рублей, напоминает телеканал « Царьград ». Кроме того, почти все семьи с детьми, которым положены новогодние выплаты, уже получили их, пишет телеканал 360.