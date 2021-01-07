В Британии допустили, что прививаться от COVID нужно дважды в год

Повторять вакцинацию от коронавируса, возможно, придется каждые шесть месяцев. Об этом 7 января заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, выступая перед членами нижней палаты парламента.
«Мы не знаем, как часто нам придется заново прививать людей вакциной, но, возможно, это будет происходить каждые шесть месяцев или ежегодно», — цитирует министра ТАСС. Повторные прививки понадобятся, поскольку неизвестно, насколько долго вакцина обеспечит защиту.
В Великобритании используют вакцину производства Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Кампания по вакцинации началась в стране 8 декабря. Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, как действуют вакцины от коронавируса от разных изготовителей. Конкретно Pfizer, по его словам, эффективнее действует на молодежь.
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