Мясников сравнил вакцины от коронавируса

Принципы вакцинации от коронавируса были разработаны еще в 2002 году, напомнил Александр Мясников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о существующих вакцинах от коронавируса и назвал различия между ними. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Мясников напомнил, что принципы вакцинации от коронавируса были разработаны еще в 2002 году, во время вспышки вируса SARS-1, но тогда инфекция быстро ушла из человеческой популяции. Он объяснил, что главная задача препарата состоит в том, чтобы окутать их антителами «шипы» коронавируса.

«Единственная зарегистрированная и разрешенная к использованию на настоящий момент вакцина „Спутник V“ института Гамалеи основана на использовании частичек других вирусов (не собственно коронавируса), в нашем случае аденовирусов. Сходный белок этих самых „шипов“ аденовируса вызывает иммунный ответ», — написал медик. Мясников добавил, что этот препарат надежен и вызывает небольшое количество побочных явлений. На сходном принципе разрабатываются вакцины Oxford и AstraZeneca.

Российская «ЭпиВакКорона» — рекомбинантный белковый препарат, рассказал Мясников. «Тот самый белковый „шип“ вируса синтезируется искусственно, идентичный натуральному», — отметил он. В свою очередь Pfizer разрабатывает вакцину по принципу «кодировки» белкового «шипа», сказал Мясников. Он подчеркнул, что этот препарат более эффективен у молодых людей. А в Китае разработаны две вакцины Sinovac и Sinopharm на основе инактивированного нового коронавируса, добавил врач. По словам Мясникова, почти все вакцины вводятся инъекционно с интервалом в три недели.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V» — 1942 рубля за два компонента, пишет RT. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первыми получателями препарата станут сотрудники медицинской сферы и педагоги, передает агентство Nation News.