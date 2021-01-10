Данные российских владельцев популярных авто выставили на продажу

База данных может помочь злоумышленникам в вычислении автомобиля с целью угона Фото: Анна Майорова © URA.RU

На продажу на теневых рынках выставили базу данных владельцев автомашин Hyundai. Информацию оценили в две тысячи долларов.

В базе данных числятся 1,3 млн российских владельцев автомобилей марки Hyundai. В списке указаны их адреса, полные данные об иномарках, а также о заказе запчастей. Эксперты в разговоре с «Коммерсантом» выразили мнение, что базу могут использовать для угона автомобилей. «База данных о пользователях Нyundai.ru уникальна тем, что в ней указана довольно подробная информация об автомобилях и их владельцах. Это может помочь злоумышленникам в вычислении автомобиля с целью угона», — считает руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев. Он также не исключает, что эти сведения заинтересуют страховые компании, для которых обладание данными является ценным конкурентным преимуществом.

Эксперты по кибербезопасности предупредили автолюбителей о возможном спаме от мошенников и фишинге. «Возможно, многие владельцы Hyundai получат в ближайшее время рекламные сообщения других автобрендов», — не исключает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Он подчеркивает, что база не имеет признаков компиляции, а у ее продавца, который, предположительно проживает в Москве, высокий рейтинг. Эксперт отмечает, что ранее он не был замечен в продаже фейковых данных. При этом база данных автовладельцев свежая: самые поздние записи в пробной версии датируются 2019 годом.