В деле заблокированной из-за Трампа соцсети нашли российский след

Заблокированная соцсеть Parler, которой пользовались сторонники президента США Дональда Трампа, связана с российской компанией DDoS Guard. Об этом сообщили в пресс-службе хостинга.
«DDoS Guard не предоставляет услуги хостинга ресурсу Parler.com», — цитирует агентство Daily Storm сообщение пресс-службы. Однако в компании не отрицают связь с хостингом Parler.
Представители хостинга не ответили, как именно связаны с американской соцсетью, опираясь на корпоративную тайну. DDoS Guard базируется в Ростове-на-Дону и обеспечивает сетевую безопасность.
Ранее Соцсеть Parler была заблокирована компаниями Google и Apple из-за деятельности сторонников Трампа. С 18 января хостинг частично восстановил работу. Кроме приложения, были заблокированы аккаунты сторонников Трампа.
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