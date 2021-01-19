В деле заблокированной из-за Трампа соцсети нашли российский след

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В российской компании DDoS Guard не отрицают связь с американской соцсетью Parler Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заблокированная соцсеть Parler, которой пользовались сторонники президента США Дональда Трампа, связана с российской компанией DDoS Guard. Об этом сообщили в пресс-службе хостинга.

«DDoS Guard не предоставляет услуги хостинга ресурсу Parler.com», — цитирует агентство Daily Storm сообщение пресс-службы. Однако в компании не отрицают связь с хостингом Parler.

Представители хостинга не ответили, как именно связаны с американской соцсетью, опираясь на корпоративную тайну. DDoS Guard базируется в Ростове-на-Дону и обеспечивает сетевую безопасность.

Ранее Соцсеть Parler была заблокирована компаниями Google и Apple из-за деятельности сторонников Трампа. С 18 января хостинг частично восстановил работу. Кроме приложения, были заблокированы аккаунты сторонников Трампа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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