В Челябинской области COVID вернулся к новогодним показателям

Число заболевших уменьшается второй день подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 20 января зафиксировано 297 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 299, днем ранее 302), сообщили URA.RU в региональном оперштабе. Это сходно с показателями новогодних каникул, когда инфекция отступала. Умерли 12 человек, что существенно меньше 15-16 случаев сутки в предшествующие дни, но пока меньше и новогодних показателей в 8-9 умерших.

«С начала пандемии произошло 42 067 случаев заражения, сейчас остаются в больницах 12 584 южноуральцев. Умерли 12 человек: половина от COVID-19, для второй половины коронавирус осложнил хронические тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 378 человек, с начала пандемии — 27 907 южноуральцев.

24 января в Челябинской области истекает режим повышенной готовности, оперативному штабу предстоит принять решение о его продлении. 11 января губернатор Алексей Текслер смягчил карантин, сняв запрет на ночную работу кафе и ресторанов. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и ограничений, связанных с пандемией.