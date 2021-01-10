Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 11 января отменил часть ограничений, введенных в конце 2020 года в Челябинской области. URA.RU обновило для читателей список запретов и разрешений.
РАЗРЕШЕНО:
- кафе и ресторанам работать по ночам: с 23:00 до 06:00;
- проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе. Условие: соблюдение постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции;
- органам ЗАГС производить государственную регистрацию брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в любом количестве, если соблюдается социальная дистанция. Допустимое число присутствующих определяют в конкретном ЗАГСе;
- проводить концерты с участием зрителей, но только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора;
- гулять и ходить на улице без медицинской маски.
ЗАПРЕЩЕНО:
- проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. В том числе — в заведениях общепита;
- покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине.
ОТКРЫТЫ:
- детские игровые комнаты, развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения;
- кинотеатры и кинозалы;
- музеи;
- образовательные организации;
- организации, осуществляющие спортивную подготовку;
- рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания;
- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
- аттракционы в парках;
- все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);
- базы отдыха, детские лагеря и санатории;
- детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);
- фитнес-центры;
- библиотеки;
- госучреждения (по предварительной записи) и почта.
В Челябинской области на 11 января зафиксирован 291 случай заражения коронавирусом за сутки; с конца прошлого года суточная заболеваемость снизилась практически на два десятка случаев. При этом смертность среди пациентов с коронавирусом демонстрирует рост. Если на новогодних каникулах она держалась на цифре 8-9 случаев в день, то сегодня умерли 13 зараженных.
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