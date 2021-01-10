Соблюдение ограничений контролирует полиция и Роспотребнадзор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 11 января отменил часть ограничений, введенных в конце 2020 года в Челябинской области. URA.RU обновило для читателей список запретов и разрешений.

РАЗРЕШЕНО:

кафе и ресторанам работать по ночам: с 23:00 до 06:00;

проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе. Условие: соблюдение постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции;

органам ЗАГС производить государственную регистрацию брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в любом количестве, если соблюдается социальная дистанция. Допустимое число присутствующих определяют в конкретном ЗАГСе;

проводить концерты с участием зрителей, но только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора;

гулять и ходить на улице без медицинской маски.

ЗАПРЕЩЕНО:

проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. В том числе — в заведениях общепита;

покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине.

ОТКРЫТЫ:

детские игровые комнаты, развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения;

кинотеатры и кинозалы;

музеи;

образовательные организации;

организации, осуществляющие спортивную подготовку;

рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания;

салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

аттракционы в парках;

все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);

базы отдыха, детские лагеря и санатории;

детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);

фитнес-центры;

библиотеки;

госучреждения (по предварительной записи) и почта.

В Челябинской области на 11 января зафиксирован 291 случай заражения коронавирусом за сутки; с конца прошлого года суточная заболеваемость снизилась практически на два десятка случаев. При этом смертность среди пациентов с коронавирусом демонстрирует рост. Если на новогодних каникулах она держалась на цифре 8-9 случаев в день, то сегодня умерли 13 зараженных.