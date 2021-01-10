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Что запрещено и разрешено челябинцам после ослабления карантина. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, досмотр, пассажир, полиция, жд вокзал челябинск
Соблюдение ограничений контролирует полиция и Роспотребнадзор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией 11 января отменил часть ограничений, введенных в конце 2020 года в Челябинской области. URA.RU обновило для читателей список запретов и разрешений.

РАЗРЕШЕНО:

  • кафе и ресторанам работать по ночам: с 23:00 до 06:00;
  • проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе. Условие: соблюдение постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции;
  • органам ЗАГС производить государственную регистрацию брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в любом количестве, если соблюдается социальная дистанция. Допустимое число присутствующих определяют в конкретном ЗАГСе;
  • проводить концерты с участием зрителей, но только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора;
  • гулять и ходить на улице без медицинской маски.

ЗАПРЕЩЕНО:

  • проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. В том числе — в заведениях общепита;
  • покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине.

ОТКРЫТЫ:

  • детские игровые комнаты, развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения;
  • кинотеатры и кинозалы;
  • музеи;
  • образовательные организации;
  • организации, осуществляющие спортивную подготовку;
  • рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания;
  • салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
  • аттракционы в парках;
  • все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);
  • базы отдыха, детские лагеря и санатории;
  • детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);
  • фитнес-центры;
  • библиотеки;
  • госучреждения (по предварительной записи) и почта.

В Челябинской области на 11 января зафиксирован 291 случай заражения коронавирусом за сутки; с конца прошлого года суточная заболеваемость снизилась практически на два десятка случаев. При этом смертность среди пациентов с коронавирусом демонстрирует рост. Если на новогодних каникулах она держалась на цифре 8-9 случаев в день, то сегодня умерли 13 зараженных.

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